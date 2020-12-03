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Кохова Юлия Васильевна

Кохова Юлия Васильевна
10
Отлично
Юлия глубоко погрузилась в мой вопрос. На приём пришёл я на взводе, вышел спокойным и с планом действий) промежуточная цель достигнута.
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10
Отлично
Юлия, профессионал с большой буквы! За время консультации узнал и подчерпнул очень много полезной для себя информации.
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9.0
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Внимательный доктор. Она меня хорошо выслушала и дала советы.
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9.0
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Внимательный доктор. Она мне четко и тактично рассказала о моей проблеме и повела к ее решению.
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10
Отлично
Благодарю! Успешно пролечился.
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8.0
Хорошо
ходила к Юлии год. 17 сеансов, тогда еще стоило 4 тыс.руб. Юлия - замечательный человек, мне было приятно с ней дружить) как психотерапевта для решения ваших значимых проблем не советую, как психолог для решения поверхностных, незначительных проблем в жизни - однозначно да. это был мой первый опыт общения с подобными специалистами, поэтому я не понимала схему работы. когда на 14-ой встрече я сказала, что в целом честно говоря не вижу смысла в жизни, Юлия посоветовала мне родить детей, как сделала она и смысл появится. сейчас этот совет мне смешно вспоминать) но в любом случае спасибо Юлии за помощь и опыт. просто мне нужен был другой квалификации врач, а Юлии мои деньги. это нормально.
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5.0
Средне
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Доброжелательный доктор. Юлия Васильевна особо мне не помогла и ничего не рассказала.
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10
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Приятный доктор. Консультация у нее прошла максимально четко, быстро и по делу. Врач сразу поняла все вопросы и проблемы и дала мне рекомендации.
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10
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Внимательный, доброжелательный и толерантный врач. Она разобрала мои проблемы, дала рекомендации и мы решили продолжить терапию. Я довольна!
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10
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Приятный врач. Юлия Васильевна дала определённые советы, выслушала и доброжелательно отнеслась к ребёнку.
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10
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Приятный, открытый, доброжелательный и располагающий к себе врач. Консультация у доктора для меня прошла вовремя, комфортно и легко. Я приду к ней на повторный прием.
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9.0
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Доктор добрый, участливый и профессиональный. На первом приеме она задала мне много уточняющих вопросов, пообщалась и дала советы.
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10
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Доктор сопереживает пациенту и старается понять его чувства. Она внимательно меня выслушала, приняла участие в моей проблеме и предложила пути ее решения. После приема у врача мне сразу стало легче.
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10
Отлично
Спасибо за консультацию. Юлия четко определила проблемы и быстро подобрала возможные пути их решения. Впереди много самостоятельной работы.
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10
Отлично
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Достаточно доброжелательный врач. Мы побеседовали, быстро нашли контакт и обсудили мою ситуацию. Она дала свои комментарии. Я доволен!
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10
Отлично
Юлия внимательно относится к проблеме. Простыми словами объясняет природу и причину проблемы. Дает убедительные решения. ее консультация это не теория, а понятные, логичные решения, которые самому не приходили в голову. Их можно применять в жизни сразу.
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10
Отлично
Хороший специалист: с первого приема помогла определить путь решения моей проблемы и направить саморефлексию в положительное русло
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10
Отлично
Юлия выслушала, ответила на вопрос касаемо моего состояния, будем работать дальше :)
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10
Отлично
Прием понравился, меня внимательно выслушали, я получила советы и рекомендации по моей проблеме. Буду ходить дальше на терапию к данному специалисту.
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10
Отлично
Юлия внимательно и без осуждающих взглядов выслушала мои проблемы, предложила пути их решения и уже на первой консультации собрала все мои мысли в единое целое, направила их в нужное русло. Однозначно пойду на вторую и последующие консультации для окончательного решения проблемы
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⚕️Кохова Юлия Васильевна - врач психолог, стаж 23 года. Скидка на прием врача! Все отзывы о враче. Запись онлайн или по телефону.

Принимает взрослых и детей.

Выезжает на дом.

Занимается психоанализом, психоаналитической психотерапией, экзистенциальной психотерапией, гипнотерапией, терапией проблем отношений между людьми, всех видов зависимостей и навязчивых состояний, в том числе любовных и сексуальных зависимостей, терапией тревожных и панических расстройств, психосоматических заболеваний, лечением сексуальных расстройств, семейной психоаналитической психотерапией, групповой психотерапией. Проводит семейное консультирование. На период карантина проводит онлайн консультации. Подробная информация о враче

Подробная информация о специалисте
Образование
1998
Интернатура по специальности "Психиатрия", Ульяновская областная психиатрическая больниа № 1 им. Карамзина
1997
Диплом по специальности "Врач общего профиля", Филиал Московского государственного университета в г. Ульяновске, медицинский факультет
Курсы повышения квалификации
2005
"Телесно-ориентированная психотерапия", Российская медицинская академия последипломного образования
2005
"Позитивная и семейная психотерапия", Российская медицинская академия последипломного образования
2005
"Кататимно-имагинативная психотерапия", МООСРС
2005
"Интегративная гештальт-терапия", Российская медицинская академия последипломного образования
2005
"Зависимости и созависимости", Российская медицинская академия последипломного образования
2005
"Групповая психотерапия", Российская медицинская академия последипломного образования
2005
"Вопросы клинического психоанализа", Российская медицинская академия последипломного образования
2004
"Трансактный анализ", Российская медицинская академия последипломного образования
2004
"Соматопсихология и психокатализ", Российская медицинская академия последипломного образования
2004
"Пренатальная психотерапия", Российская медицинская академия последипломного образования
2003
"Общая психиатрия", Московский НИИ психиатрии
2006-2013
Психолог, психотерапевт, Московский психоанализ
Москва
2004-2006
Психолог, психотерапевт, Центр психоаналитических исследований
Москва
1997-2000
Врач-психиатр, Областная психиатрическая больница №1 им.Карамзина
Ульяновск
Член ассоциаций врачей
Член Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП).
Член Независимой психиатрической ассоциации России (НПАР).
Член Русского психоаналитического общества (РПО).
Действительный член Профессиональной психотерапевтической​ лиги (ППЛ).
Основные направления деятельности:
  • психоанализ;
  • психоаналитическая психотерапия;
  • экзистенциальная психотерапия;
  • гипнотерапия;
  • терапия проблем отношений между людьми;
  • терапия всех видов зависимостей и навязчивых состояний, в том числе любовных и сексуальных зависимостей;
  • терапия тревожных и панических расстройств, психосоматических заболеваний;
  • лечение сексуальных расстройств;
  • семейная психоаналитическая психотерапия;
  • групповая психотерапия.
г. Москва, ул. 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 2
8 (495) 185-01-01
Выезд врача на дом
Стоимость выезда: от 11000 руб.
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