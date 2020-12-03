Кохова Юлия Васильевна

ходила к Юлии год. 17 сеансов, тогда еще стоило 4 тыс.руб. Юлия - замечательный человек, мне было приятно с ней дружить) как психотерапевта для решения ваших значимых проблем не советую, как психолог для решения поверхностных, незначительных проблем в жизни - однозначно да. это был мой первый опыт общения с подобными специалистами, поэтому я не понимала схему работы. когда на 14-ой встрече я сказала, что в целом честно говоря не вижу смысла в жизни, Юлия посоветовала мне родить детей, как сделала она и смысл появится. сейчас этот совет мне смешно вспоминать) но в любом случае спасибо Юлии за помощь и опыт. просто мне нужен был другой квалификации врач, а Юлии мои деньги. это нормально.