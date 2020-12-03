Кохова Юлия Васильевна

Юлия глубоко погрузилась в мой вопрос. На приём пришёл я на взводе, вышел спокойным и с планом действий) промежуточная цель достигнута.
Юлия, профессионал с большой буквы! За время консультации узнал и подчерпнул очень много полезной для себя информации.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Внимательный доктор. Она меня хорошо выслушала и дала советы.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Внимательный доктор. Она мне четко и тактично рассказала о моей проблеме и повела к ее решению.
Благодарю!
Успешно пролечился.
ходила к Юлии год. 17 сеансов, тогда еще стоило 4 тыс.руб. Юлия - замечательный человек, мне было приятно с ней дружить) как психотерапевта для решения ваших значимых проблем не советую, как психолог для решения поверхностных, незначительных проблем в жизни - однозначно да. это был мой первый опыт общения с подобными специалистами, поэтому я не понимала схему работы. когда на 14-ой встрече я сказала, что в целом честно говоря не вижу смысла в жизни, Юлия посоветовала мне родить детей, как сделала она и смысл появится. сейчас этот совет мне смешно вспоминать) но в любом случае спасибо Юлии за помощь и опыт. просто мне нужен был другой квалификации врач, а Юлии мои деньги. это нормально.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Доброжелательный доктор. Юлия Васильевна особо мне не помогла и ничего не рассказала.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Приятный доктор. Консультация у нее прошла максимально четко, быстро и по делу. Врач сразу поняла все вопросы и проблемы и дала мне рекомендации.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Внимательный, доброжелательный и толерантный врач. Она разобрала мои проблемы, дала рекомендации и мы решили продолжить терапию. Я довольна!
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Приятный врач. Юлия Васильевна дала определённые советы, выслушала и доброжелательно отнеслась к ребёнку.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Приятный, открытый, доброжелательный и располагающий к себе врач. Консультация у доктора для меня прошла вовремя, комфортно и легко. Я приду к ней на повторный прием.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Доктор добрый, участливый и профессиональный. На первом приеме она задала мне много уточняющих вопросов, пообщалась и дала советы.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Доктор сопереживает пациенту и старается понять его чувства. Она внимательно меня выслушала, приняла участие в моей проблеме и предложила пути ее решения. После приема у врача мне сразу стало легче.
Спасибо за консультацию. Юлия четко определила проблемы и быстро подобрала возможные пути их решения. Впереди много самостоятельной работы.
Зафиксирован со слов клиента по телефону
Достаточно доброжелательный врач. Мы побеседовали, быстро нашли контакт и обсудили мою ситуацию. Она дала свои комментарии. Я доволен!
Юлия внимательно относится к проблеме. Простыми словами объясняет природу и причину проблемы. Дает убедительные решения. ее консультация это не теория, а понятные, логичные решения, которые самому не приходили в голову. Их можно применять в жизни сразу.
Хороший специалист: с первого приема помогла определить путь решения моей проблемы и направить саморефлексию в положительное русло
Юлия выслушала, ответила на вопрос касаемо моего состояния, будем работать дальше :)
Прием понравился, меня внимательно выслушали, я получила советы и рекомендации по моей проблеме. Буду ходить дальше на терапию к данному специалисту.
Юлия внимательно и без осуждающих взглядов выслушала мои проблемы, предложила пути их решения и уже на первой консультации собрала все мои мысли в единое целое, направила их в нужное русло. Однозначно пойду на вторую и последующие консультации для окончательного решения проблемы